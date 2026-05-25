A influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi monitorada pela Interpol e por autoridades brasileiras enquanto fazia uma viagem pela Roma, na Itália.\nDeolane chegou à Itália em 27 de abril e ficou 20 dias no país europeu, segundo o Fantástico, da TV Globo. Ela dizia, em suas redes sociais, que estava na Itália a trabalho.\nNo dia a dia, Deolane era monitorada à distância por autoridades brasileiras com ajuda da Interpol. A advogada ficou hospedada em um prédio com apartamentos de luxo, na Piazza di Spagna, com diárias que ultrapassam R$ 15 mil.\nDeolane foi presa na quinta-feira (21) sob suspeita de integrar um esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. A investigação teve origem em bilhetes e manuscritos atribuídos à facção apreendidos há sete anos em um presídio de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, os documentos continham ordens internas do grupo e referências a integrantes do alto escalão da organização criminosa.