Dos três casos suspeitos de intoxicação por metanol registrados em Goiás, dois seguem internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Apenas um dos pacientes já apresentou melhora significativa, está assintomático e permanece em observação, aguardando alta médica. As informações foram divulgadas pelo Secretário de Estado da Saúde de Goiás, Rasível Santos, em entrevista à TV Anhanguera, na tarde deste sábado (4).\nSegundo o secretário, apenas uma paciente, internada em Uruaçu, está sendo tratada com fomepizol, antídoto específico para intoxicação por metanol. Ela apresenta sintomas mais compatíveis com esse tipo de envenenamento. Os exames laboratoriais que confirmarão ou descartarão a intoxicação devem ficar prontos em até 10 dias. Enquanto isso, todos os pacientes seguem recebendo tratamento de acordo com sua condição clínica.