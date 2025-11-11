Uma operação para combater a falsificação de bebidas alcoólicas, crime que acende o alerta para o risco de intoxicação por metanol, é realizada nesta terça-feira (11) em Goiás. Chamada Poison Source, a ação cumpriu nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiânia e Uruana. Pelo menos quatro pessoas no estado são suspeitas de envolvimento no crime.\nVisto que os nomes dos investigados não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu localizar as defesas para pedir um posicionamento.\nConforme apurado pelo g1 São Paulo, a operação acontece em mais cinco estados: Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Bahia. No total, são 21 mandados de buscas.\nJovem com suspeita de intoxicação por metanol diz que perdeu a visão após tomar uísque\nCasos confirmados de intoxicação por metanol no Brasil sobem para 46