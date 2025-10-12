Fiscal do Procon em força-tarefa para evitar venda de bebidas adulteradas (Wesley Costa / O Popular)\nEm Goiás, a suspeita de intoxicação por metanol é notificada no protocolo de caso exógena (emergência hospitalar por exposição do paciente a substâncias químicas que podem causar danos graves e até a morte). Ao POPULAR, a superintendente de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Secretária de Estado da Saúde (SES-GO), Cristina Laval, salientou que, na sequência, é feita a comunicação ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox).\nAté a última atualização da SES-GO, neste sábado (11), sete casos suspeitos foram notificados em Goiás, sendo que dois deles seguem em investigação, de pacientes de Itapaci e Formosa. Um desses casos foi descartado e outros quatro excluídos.\nLaval explica que quando há um caso suspeito de intoxicação em algum hospital público ou privado, o médico entra em contato com outro especialista do CIATox e estabelecem juntos se o caso "atende aos critérios de suspeição".