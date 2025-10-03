Subiu para três o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol em Goiás, confirmou a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) no início da noite desta sexta-feira (3). Os casos foram notificados nas cidades de Itapaci, no centro goiano, e em Formosa e Padre Bernardo, no Entorno do Distrito Federal.\nO primeiro caso de suspeita de intoxicação por bebida contaminada por metanol notificado pela pasta aconteceu em Itapaci. Segundo a SES, a paciente, de 25 anos, está internada no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano, em Uruaçu, em estado grave.\n- primeiro_caso_metanol_goiá (1.3320079)\nConforme o secretário de Saúde de Goiás, Rasível dos Reis, a jovem apresenta quadros graves de acidose metabólica - alto acúmulo de ácido que causa diminuição no pH do sangue - e insuficiência renal aguda, necessitando, inclusive, de hemodiálise (assista acima).