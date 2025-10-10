Ao encerrar o expediente, por volta das 22 horas do último sábado, pouco antes de fechar as portas da pastelaria no Bairro Feliz, Fabrício Brasil Lourenço foi jogar o lixo fora quando dois homens, usando capacete, se aproximaram, já com arma em punho e disparando contra o empresário. A cena, flagrada pelas câmeras de vigilância interna, mostra o momento em que foi morto um dos investigados na Operação Speed Cash, que apura o desvio de R$ 10 milhões na gestão passada da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).\nFabrício era conselheiro da União Mais Saúde (UMS), associação suspeita de irregularidades em convênio com a pasta da Saúde na capital. Segundo a investigação da Polícia Civil, os investigados teriam distribuído, em apenas 17 dias, os R$ 10 milhões recebidos logo após a assinatura do contrato com a pasta, em 15 de agosto de 2024.