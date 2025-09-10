-SILVYE_FRENTISTA (1.3310283)\nO investigado por importunação sexual contra a deputada federal Silvye Alves (UB) e outras mulheres conseguiu os contatos das vítimas pela chave pix, segundo a parlamentar. Nas redes sociais, Silvye revelou que o suspeito trabalha como frentista de posto de combustíveis, no Rio de Janeiro, e utilizava sua função para ter acesso a esses dados.\nEle, que é frentista de posto, acaba tendo acesso a números de CPF [Cadastro de Pessoas Físicas], números de celulares por meio do pix ali de alguma suposta vítima”, contou.\nO frentista foi alvo, nesta terça-feira (9), da operação que apura crimes de perseguição (stalking) e violência política de gênero praticados contra diversas mulheres. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do investigado até a última atualização desta reportagem.