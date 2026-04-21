O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) encaminhou à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) de Goiânia um relatório técnico detalhando que é ruim o estado de conservação da Praça Cívica, no Setor Central de Goiânia. Segundo o documento, o bem que passou por obras de requalificação entre 2014 e 2016, “apresenta diversos trechos com afundamento, desplacamento e perda de material de calçamento, especialmente nas áreas de pedra portuguesa, devido à sobrecarga de trânsito de veículos em área imprópria”. O relatório questiona a execução de obras de conservação sem a autorização prévia exigida pela legislação de preservação.\nA vistoria realizada pelo órgão federal constatou frentes de trabalho atuando na recomposição do calçamento em pedra portuguesa, na recuperação de rotas acessíveis e na reinstalação de luminárias e lixeiras. A reportagem tentou contato com a Seinfra durante o feriado prolongado de Tiradentes, mas não foi possível receber as respostas até o fechamento da edição. O Iphan também foi contatado no mesmo período e não enviou respostas sobre a motivação do relatório, se trata-se de algo programado ou com base em denúncias, e qual o procedimento a ser realizado a partir dele.