A irmã da ex-vereadora Gabriela Rodart, Bruna Lopes Nascimento, de 32 anos, morreu após dar à luz, informou a mãe dela, Queila Lopes. Ao POPULAR, ela detalhou que a filha, que era cabeleireira, faleceu 17 dias após o nascimento do seu primeiro filho, Pedro.\nEla era uma boa filha, boa esposa, uma pessoa cheia de vida e feliz com seu primeiro filho”, disse.\nAo POPULAR, o hospital em que Bruna e o filho foram transferidos após o parto informou que, devido a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não pode passar informações de pacientes, como as causas de suas mortes, a terceiros.\nMorre irmã da ex-vereadora Gabriela Rodart\nAdvogado e ex-presidente do Vila, Zanderlan Campos morre em Goiás\nMorre Lô Borges, compositor que inovou na MPB e músico do grupo Clube da Esquina\nDe acordo com a família, Bruna foi enterrada na última sexta-feira (7), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia.