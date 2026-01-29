Cleber Rosa confessou que matou a corretora de imóveis e indicou o local onde abandonou o corpo dela (Wildes Barbosa/O POPULAR e reprodução/Instagram de Daiane Alves de Souza)\nFernanda Alves, irmã de corretora de imóveis morta, Daiane Alves de Souza, de 43 anos, disse que a vítima não aceitava as ordens do síndico do prédio, Cleber Rosa de Oliveira, local onde ela administrava seis apartamentos. Segundo a familiar, o homem tinha ódio de Daiane e chegou a forjar uma assembleia para expulsá-la. Os conflitos iniciaram após ele perder a administração das locações, conforme as investigações.\nO motivo que ele matou Daiane foi ódio, porque ele é uma pessoa que, ou você é a favor dele, ou você faz o que ele quer, ou você se torna inimigo dele. E a Daiane nunca aceitou as imposições dele, fez uma assembleia para expulsar ela. Ego. Ele não conseguiu expulsar ela, então ele se posicionou acima do juiz que deu um documento para a Daiane poder continuar no prédio”, afirmou a irmã à TV Anhanguera.