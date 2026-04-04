Debora Fernanda, irmã de Matheus Vicente Correia, engenheiro eletricista que morreu aos 24 anos em Goiânia horas após se casar, disse em publicação nas redes sociais que o irmão era ‘extremamente responsável’ e ‘cuidava da saúde com zelo’. Na última quinta-feira (2) o jovem completaria 25 anos de idade, afirmou ainda a familiar.\nO que posso afirmar, com toda certeza, é que ele era uma pessoa extremamente responsável: não bebia, não fumava, não fazia uso de qualquer tipo de droga. Cuidava da sua saúde com zelo, mantinha seus exames em dia, fazia acompanhamento com nutricionista, frequentava a academia e era muito organizado em tudo que fazia", escreveu a irmã.\nNo dia em que Matheus comemoraria seus 25 anos, Debora publicou uma homenagem ao irmão nas redes sociais. No texto, a irmã declarou que o engenheiro era ‘amado, cheio de sonhos e um irmão incrível’.