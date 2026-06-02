Irmã homenageou Ezequiel Souza Oliveira nas redes sociais após a morte do adolescente em acidente envolvendo van escolar. (Reprodução/Instagram de Raquel Souza)\nA morte de Ezequiel Souza Oliveira, de 14 anos, uma das cinco vítimas do acidente entre uma van escolar e um caminhão na GO-518, na noite desta segunda-feira (1º), entre Buriti de Goiás e Córrego do Ouro, no oeste goiano, gerou uma onda de comoção nas redes sociais. Entre as homenagens, a da irmã do adolescente, Raquel Souza, chamou atenção pela emoção das palavras: "Meu mundo com você sempre vai ser azul".\nEm uma série de postagens, a jovem compartilhou mensagens emocionadas sobre a perda do irmão, a quem descreveu como seu companheiro e principal apoio.\nEu acabo de perder o meu mundo azul, meu menino lindo, amoroso, educado. Meu chão era você. Como eu vou continuar sem meu Zé?", escreveu.