Rayane Lins Farias Campos, de 38 anos, e Leonardo de Oliveira Campos, de 42. (Reprodução/Instagram Rayane Lins)\nA pedagoga Dijanane Lins Farias, irmã da servidora Rayane Lins Farias Campos, desabafou nas redes sociais neste domingo (19) sobre o assassinato da irmã e do cunhado, Leonardo de Oliveira Campos, ocorridos em um condomínio no Gama, no Distrito Federal. Em uma publicação emocionante, Dijanane expressou sua dor e revolta diante do crime.\nNinguém consegue arrancar do meu peito essa dor, minha irmã. A saudade está doendo tanto, como viverei sem as suas loucuras, minha caçula. O mundo não terá mais cor", escreveu.\nO casal foi sepultado na tarde deste domingo, no Cemitério Jardim Metropolitano Parque do Angico, em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. Rayane, de 38 anos, era coordenadora do Cadastro Único (CadÚnico) no município, enquanto Leonardo tinha 42 anos. Eles deixam uma filha de 7 anos.