-VIDEOS_SEQUESTRO_SERVIDORA (1.3300536)\nA irmã "fechou" o carro da servidora do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) antes dela ser raptada e levada à força por investigadores de clínica em Goiânia, afirmou a delegada Gabriela Adas. Segundo a Polícia Civil, a mulher foi abordada no estacionamento do prédio onde mora. Um vídeo que a TV Anhanguera conseguiu mostra a ação (veja acima). A motivação seria para que ela não participasse de uma audiência sobre uma disputa de herança.\nQuando ela identifica a mãe e a irmã, ela entra no veículo e se tranca, a irmã vem [de carro] por trás e fecha o carro dela", disse a delegada.\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu o contato das defesas até a última atualização desta reportagem.\nAssista o vídeo na TV Anhanguera com outras cenas desse caso: Clínica é suspeita de internar pacientes de forma compulsória em Goiânia