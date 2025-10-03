-POLICIAL_MORTO_IRMÃO_URUACU (1.3154455)\nO irmão acusado de matar o soldado da Polícia Militar Tiago White Rodrigues Araújo durante uma festa de família, em Uruaçu, no Norte de Goiás, em 2024, foi condenado a 12 anos e seis meses de prisão na quinta-feira (2). Segundo a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), Alexandre White Rodrigues Araújo deve cumprir a pena em regime inicialmente fechado.\nFoi reconhecido pelo Conselho de Sentença que o crime foi praticado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima e, nesse caso, considerando que as imagens demonstraram que o réu foi agredido violentamente pela vítima momentos antes dos fatos, aplico a diminuição no seu patamar máximo de 1/3, ficando a pena definitiva fixada em 12 anos e seis meses de reclusão”, diz um trecho da decisão assinada pelo juiz Fábio Amaral.