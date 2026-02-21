-daiane_alves_prédio.mp4 (1.3376163)\nO irmão da corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, que foi morta a tiros pelo síndico do prédio em que morava, em Caldas Novas, disse em entrevista à TV Anhanguera que Cleber Rosa de Oliveira premeditou o assassinato. Ele destacou que o vídeo divulgado pela Polícia Civil é chocante, mas de extrema importância para esclarecer a execução.\nÉ um vídeo pesado, difícil de assistir, mas de extrema importância para esclarecer como foi a execução. Ele premeditou, organizou e mentiu para todos”, desabafou Arnaldo Alves de Souza.\nO vídeo gravado por Daiane estava no celular dela, encontrado pela polícia na caixa de esgoto do condomínio, onde ficou por mais de 40 dias. Nas imagens, a corretora chega ao subsolo e filma o síndico entrando em um cômodo usando luvas nas mãos. Em seguida, ela vai até o padrão de energia verificar a razão dela estar sem energia no apartamento, situação que já havia ocorrido inúmeras vezes e o síndico foi denunciado por sabotar o fornecimento. Na gravação também é possível ver a picape do suspeito estacionada em uma vaga próxima. De repente, Cleber aparece pelas costas da vítima, com um capuz na cabeça, e a ataca (assista acima).