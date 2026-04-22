-Acidente mata oito em Goiás (1.3401191)\nO irmão de duas das cinco vítimas que viajavam em uma van, que retornava de um velório na Bahia para São Paulo, lamentou a perda deles: “Eu tinha dois irmãos muito bacanas”. Acidente aconteceu na BR-020, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, deixando oito mortos. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, morreram o motorista da van e o seu auxiliar. Além de uma mulher que estava em uma picape. O caso ocorreu na manhã de terça-feira (22) e envolveu também um caminhão (veja vídeo acima).\nÉ um transtorno que eu queria que não acontece com ninguém o que está acontecendo comigo. Infelizmente, eu tinha dois irmãos muito bacanas, trabalhadores...”, disse Domingos da Mota, em entrevista à TV Anhanguera.\nEle disse que os familiares tinham viajado para o sepultado de uma parente e retornavam para casa quando ocorreu o acidente. A informação foi confirmado por outro familiar dos passageiros. Marionita Souza, tia e prima de pessoas que estavam na van, em entrevista à TV Anhanguera, contou que a família havia fretado o veículo exclusivamente para a viagem de ida e volta.