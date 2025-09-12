Empresária Tânia Lopes dos Santos Junqueira, de 29 anos, foi morta a tiros. Suspeitou atirou contra o irmão da vítima, segundo a polícia (Reprodução / Facebook Tânia Lopes e TV Anhanguera)\nO irmão da empresária Tânia Lopes dos Santos Junqueira, de 29 anos, morta a tiros pelo ex-marido, em Santa Terezinha de Goiás, quase foi atingido ao tentar impedir o crime, segundo o delegado responsável pelo caso, Renato Oliveira Teodoro. Ao POPULAR, Rivair Lopes disse que o tiro perfurou sua camisa. Tiago Xavier Junqueira, de 35 anos, está preso suspeito de praticar o feminicídio e a tentativa de homicídio.\nEm meio ao desentendimento entre autor e vítima, o investigado sacou uma arma de fogo de uso restrito e, neste momento, Rivair Lopes, irmão da vítima, chegou ao local na tentativa de conter o suspeito, porém não teve sucesso. [...] O investigado realizou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Tânia, que infelizmente não resistiu e veio a óbito. O investigado também tentou alvejar Rivair Lopes”, afirmou o delegado.