O irmão do ex-vereador de São Luís de Montes Belos, Bruno Lampião, morreu após o carro em que ele estava sair da pista e capotar na GO-164. De acordo com os bombeiros, Eduardo Borges Dias, de 40 anos, foi encontrado já sem vida quando a equipe chegou. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.\nO acidente aconteceu na manhã de sábado (21), no quilômetro 400, na zona rural de São Luís de Montes Belos, sentido Sanclerlândia. Os bombeiros informaram que Eduardo estava fora do carro com traumatismo cranioencefálico grave. A equipe dos bombeiros preservou o local até a chegada da Polícia Militar. O corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Científica para os procedimentos legais.\nEmpresário de Iporá morre depois de mais 80 dias internado por problemas no coração\nMorre o empresário João Geraldo aos 64 anos, em Inhumas