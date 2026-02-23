Eduardo Borges Dias (Reprodução/Facebook Eduardo Borges Dias)\nO irmão do ex-vereador de São Luís de Montes Belos, Bruno Lampião, morreu uma semana antes do aniversário. O carro em que estava Eduardo Borges Dias, de 40 anos, saiu da pista e capotou na GO-164, na zona rural do município.\nUm dia muito triste e de lamentações para São Luís de Montes Belos, Eduardo partiu para eternidade ainda jovem em um trágico acidente de trânsito. Estou com o coração abatido, pois faz parte da minha família”, publicou um familiar.\nO velório do corpo de Eduardo ocorreu na tarde de sábado e o sepultamento foi realizado no Cemitério São Sebastião, em São Luís de Montes Belos.\nIrmão de ex-vereador morre após carro sair da pista e capotar na GO-164\nEmpresário de Iporá morre depois de mais 80 dias internado por problemas no coração