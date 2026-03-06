Goiana que desapareceu no início de 2024 apenas teve o laudo de identificação por DNA feito pela polícia canadense entregue no início desta semana à família da brasileira. (Arquivo pessoal/ Frederico Oliveira)\nO irmão da goiana Letícia Oliveira Alves, de 38 anos, que foi encontrada morta em uma área de floresta na cidade de Coaticook, no Canadá (CAN), disse que ela deixou uma filha de 12 anos que sempre procura pela mãe. De acordo com Frederico Alves Oliveira, irmão da vítima, a criança tem o hábito de procurar constantemente por notícias de Letícia. A goiana que desapareceu no início de 2024 apenas teve o laudo de identificação por DNA feito pela polícia canadense entregue no início desta semana à família da brasileira.\nAo POPULAR, uma prima de Letícia Oliveira contou que a família busca ainda por esclarecimentos e uma forma de trazer o corpo para o Brasil. Ela também contou que o tio - pai de Letícia - faleceu no ano passado sem ter notícias da filha e a família agora vive com o abalo das duas perdas.