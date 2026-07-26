Lucimar das Neves Ferreira e irmã Leide das Neves Ferreira (Reprodução / Instagram Lourdes das Neves e TV Anhanguera)\nLucimar das Neves Ferreira, irmão de Leide das Neves Ferreira, foi exposto ao Césio-137 aos 14 anos durante o acidente radiológico ocorrido em Goiânia, em 1987, segundo informações divulgadas pela mãe dele, Lourdes das Neves Ferreira. Ele morreu aos 52 anos neste sábado (25), após ser encontrado sem vida, em Goiás. A causa da morte ainda não foi divulgada.\nO POPULAR tentou contato com familiares para obter informações sobre a causa da morte, mas não obteve resposta. A reportagem também procurou a Polícia Científica e aguarda retorno.\nA morte de Lucimar foi comunicada pela Associação das Vítimas do Césio-137. Sergundo informações da associação, o velório começou às 6 horas deste domingo (26), e o sepultamento estava marcado para às 10 horas, em Abadia de Goiás.