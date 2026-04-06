Weslenny Rosa Lima e Heitor Rosa Lima, crianças que foram envenenadas em jantar de família (Reprodução/ TV Anhanguera)\nO irmão, de 8 anos, da menina que morreu após ser envenenada depois de um jantar recebeu alta no início da tarde de sábado (4). Segundo o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, ele ficou internado por uma semana. Já a mãe e o padrasto, que foi preso suspeito de envenenamento, tiveram alta no dia seguinte, em 29 de março.\nSegundo o HCN, a criança estava internada desde o dia 28 de março. Ainda internado, Heitor Rosa Lima contou ao delegado Domênico Rocha que ele e a irmã mais velha, Weslenny Rosa Lima, de 9 anos, sofriam agressões do padrasto Ronaldo Alves de Oliveira. O homem é suspeito de envenenar as duas crianças.\nConforme mostrou O POPULAR, a defesa do suspeito informou que o fato não foi relatado por nenhum dos familiares ouvidos no dia 28 de março, data do falecimento de Weslenny. Segundo a defesa, a versão só aparece neste momento porque o pai biológico das crianças tem desejo de justiça (leia a nota completa ao final do texto).