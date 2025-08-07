Criança morreu após kombi escolar sofrer acidente na zona rural de Ipameri (Reprodução/TV Anhanguera)\nOs irmãos de uma menina identificada como Celina Victoria Frões Muniz Goes, de 9 anos, também estavam na Kombi escolar que sofreu um acidente na zona rural de Ipameri, na região sudeste do estado, que causou a morte de Celina. A Polícia Civil (PC) confirmou que os irmãos da menina estavam no carro.\nAo POPULAR, o Pronto Socorro Municipal Dr. Carlos Antônio Costa Marot confirmou que os irmãos da menina estavam na unidade e foram liberados nesta terça-feira (5) e a Polícia Civil (PC) está responsável pela investigação do caso.\nOs bombeiros informaram que ao chegarem ao local do acidente, encontraram o condutor do veículo, com escoriações leves, e a criança de 9 anos, já fora do automóvel, morta. A morte de Celina foi confirmada pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).