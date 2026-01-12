Dois irmãos morreram no mesmo dia e causaram comoção em Uruaçu, na região norte de Goiás. Salvador Rodrigues de Souza, de 77 anos, e Manoel Messias de Souza, de 68, faleceram no sábado (10), com pouco mais de uma hora de diferença, segundo a família.\nAo POPULAR, Quelia Silva Souza, filha de Manoel e sobrinha de Salvador, contou que o pai tinha problemas cardíacos e havia feito uma cirurgia para tratar um aneurisma na aorta.\nSegundo ela, Manoel foi internado na última quarta-feira (7), em Goiânia, e passou pelo procedimento cirúrgico na manhã de quinta-feira (8), que inicialmente ocorreu conforme o previsto. No entanto, ainda na madrugada do dia seguinte, o quadro clínico se agravou. “\nA pressão dele começou a baixar muito, e eles usaram todos os medicamentos que podiam, mas não subiu”, relatou.