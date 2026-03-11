Isadora Cristina de Oliveira, de 11 anos e Artur Henrique, de 4 anos (Arquivo pessoal/Leticia Silva)\nOs irmãos, que morreram após o carro da família ser atingido por um caminhão na BR-153, em Jaraguá, na região central de Goiás, voltavam da igreja, segundo a tia das crianças, Letícia Silva. O Corpo de Bombeiros Militar relatou que Artur Henrique Oliveira, de 4 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital no domingo (8). Isadora Cristina de Oliveira, de 11, morreu nesta terça-feira (10) após dois dias internada em estado grave.\nEles estavam na igreja e voltavam para casa quando um caminhão bateu na traseira deles e jogou o carro para fora”, contou a tia dos irmãos.\nIsadora chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em estado grave, onde permaneceu na UTI pediátrica. A morte foi confirmada pelo hospital e pela família. De acordo com a tia, a menina era “amorosa, carinhosa, estudiosa e gostava de louvar”.