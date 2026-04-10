-Vídeo (1.3396792)\nOs irmãos e produtores rurais Jardem Martins Parreira, de 40 anos, e Jadson Martins Parreira, de 38, pescaram uma piraíba de 2 metros e cerca de 100 kg no Rio Araguaia. O peixe foi fisgado na última terça-feira (7), em Luiz Alves, distrito de São Miguel do Araguaia, na região norte de Goiás. Ao POPULAR, Jardem contou que a dupla buscava um exemplar desse porte há anos.\nPescamos há nove anos já e conseguimos, sim, outros exemplares da mesma espécie, mas com tamanho menor. O sonho sempre foi um acima de 2 metros. Como já havíamos pegado outros durante esses anos, sempre queríamos algo maior e desta vez fomos privilegiados”, contou Jardem.\nO flagrante aconteceu por volta das 14h, durante a pescaria dos irmãos. Um vídeo mostra Jardem sorridente segurando o peixe dentro da água.