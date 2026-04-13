Irmãos Jadson e Jardem segurando a Piraíba de 2 metros (Arquivo Pessoal/Jardem Martins Parreira)\nOs irmãos e produtores rurais Jardem Martins Parreira e Jadson Martins Parreira, que pescaram uma piraíba de 2 metros de comprimento e cerca de 100 kg, contaram ao POPULAR que esperaram quase 10 anos para realizar o sonho de pegar um animal desse porte.\nPescamos há nove anos e conseguimos, sim, outros exemplares da mesma espécie, mas com tamanho menor. O sonho sempre foi um acima de 2 metros. Como já havíamos pegado outros durante esses anos, sempre queríamos algo maior e desta vez fomos privilegiados", contou Jardem.\nIrmãos pescam Piraíba de 2 metros com aproximadamente 100 kg no Rio Araguaia; vídeo\nEntenda por que peixe de 2 metros pescado por irmãos no Rio Araguaia não pode ser consumido\nAlém da Piraíba, veja outras espécies que não podem ser consumidas e devem ser devolvidas à água após pesca esportiva