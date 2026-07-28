Ana Flávia (à esquerda) e a irmã Alice (à direita) (Arquivo pessoal/Ana Flávia Dias de Oliveira)\nA última mensagem da adolescente goiana Alice Dias de Oliveira, de 16 anos, que desapareceu na França, foi em uma estação na Região Metropolitana de Paris. Alice tinha saído do estágio e estava voltando para casa, na noite da última quarta-feira (22). "Estou esperando o trem", escreveu para o pai, antes de sumir.\nAté a última atualização desta reportagem, a irmã de Alice, Ana Flávia Dias de Oliveira, de 24 anos, informou ao O POPULAR que a família não teve novidades sobre as buscas. Além disso, em um vídeo publicado no sábado (25), Ana Flávia disse que a polícia francesa conseguiu a última localização do celular de Alice (assista no decorrer do texto).\nFomos até o local, mas já não havia nada. Não nos informaram se conseguiram as filmagens da estação do trem, se ela chegou a pegar o trem ou com quem ela estava, não falaram nada. E a outra coisa que disseram foi que a última mensagem que ela teve no celular foi realmente a mensagem com o meu pai", explicou.