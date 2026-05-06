Raiane dos Santos, de 34, e Susana Borges, de 27 anos, estavam em uma motocicleta que colidiu com um carro no cruzamento da rodovia com a entrada do bairro San Remo (Reprodução/Instagram Raiane Damasceno e Susana Borge)\nDuas irmãs morreram em um acidente de trânsito na GO-330, em Ipameri, no sudeste de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as mulheres foram identificadas como Susana Borges Damasceno de Oliveira, de 27 anos, e Raiane dos Santos Damasceno de Oliveira, de 34 anos.\nO acidente envolvendo um carro e uma motocicleta aconteceu na tarde desta terça-feira (5), na GO-330, no cruzamento com a Rua SR-5, na entrada do bairro San Remo. Ao POPULAR, os militares informaram que, ao chegarem ao local, encontraram as irmãs inconscientes, com múltiplos traumas e sem sinais vitais.\nMorre campeão de karatê que estava internado em estado grave após acidente com carreta, em Ceres