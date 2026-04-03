-Vídeo (1.3393390)\nO engenheiro eletricista Matheus Vicente, de 24 anos, que morreu horas após o casamento, em Goiânia, recebeu uma homenagem da irmã nas redes sociais. Na publicação, Debora Almeida revelou que sempre quis ter um irmão e que conversava com Matheus desde quando ele estava na barriga da mãe. Demonstrando emoção, a familiar disse ainda que o engenheiro completaria 25 anos nessa quinta-feira (2).\nVocê cresceu sendo esse menino alegre, arteiro, cheio de vida, que amava rede, a cor azul e bolo de chocolate. Eu não me conformo. Você era saudável, responsável, cheio de sonhos, um irmão incrível. Eu não vou dizer adeus… é só um até logo. Hoje, no seu aniversário, eu só quero te lembrar o quanto você é amado. Melhor irmão do mundo", compartilhou.\nDebora também revelou como foram os últimos momentos ao lado do irmão. Ela acompanhou Matheus até a casa do jovem e disse que o ambiente estava lindo. "A tia levou bolo de chocolate, e você disse que não ia me dar, que iria dar só para os meninos, mas no final me deu. Horas depois, veio a pior notícia da minha vida", desabafou a familiar.