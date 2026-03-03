Empresária havia feito as cirurgias dois dias antes (Reprodução/ Instagram de Priscila Dorneles)\nA irmã da empresária Priscila Lopes Dorneles de Souza, de 31 anos, tentou reanimá‑la antes da chegada do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), em Goiânia. A informação foi confirmada pela corporação ao POPULAR, que relatou ter encontrado a vítima deitada no chão do quarto, já sem vida, enquanto a familiar fazia massagem cardíaca na tentativa de salvá‑la.\nPriscila morreu na manhã de sábado (28). Dois dias antes, ela havia se submetido a três procedimentos estéticos: lipoaspiração, mastopexia com prótese e correção de cicatriz. As cirurgias ocorreram na quinta‑feira (26), no Hospital Grand Santa Maria.\nConforme nota enviada pelo grupo ao POPULAR, a empresária recebeu alta no dia seguinte. De acordo com a clínica, ela apresentava condições clínicas adequadas para seguir o pós‑operatório em casa.