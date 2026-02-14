Benício Araújo Machado, de 8 anos, morreu no fim da tarde desta sexta-feira (13), depois de quase dois dias internado em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Itumbiara (HEI) São Marcos. Ele levou um tiro na cabeça disparado pelo pai, Thales Machado, que também matou o filho mais velho, Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e se suicidou em seguida.\nAvô dos meninos e sogro de Thales, o prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, havia dito ao POPULAR que essa era a notícia que ele mais temia receber nesta sexta-feira (13) e, por isso, ainda evitava falar sobre o crime. Na esperança de que Benício sobrevivesse, ele e a família se apegaram à religião.\nSarah Tinoco Araújo, mãe dos meninos e filha do prefeito, estava no hospital com Benício desde que Miguel foi enterrado, na tarde de quinta-feira (12), e não saiu do lado do caçula na esperança de que ele sobrevivesse. Ela e o filho passaram o dia recebendo a visita de amigos e familiares, até a morte do menino ser constatada. Pessoas próximas contaram que ela não para de chorar.