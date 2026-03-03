Itumbiara registrou neste fim de semana o terceiro caso de feminicídio neste ano, com casos praticamente idênticos entre si. Valdirene dos Santos Ferreira, de 39 anos, foi morta pelo namorado, Marcos dos Santos Andrade, de 42, no último domingo (1º), após um desentendimento entre o casal, que havia acabado de reatar o relacionamento. Logo após, ele atentou contra a própria vida. O filho da vítima, de 22 anos, também foi ferido ao tentar socorrer a mãe, e segue internado em estado grave.\nConforme o delegado Felipe Sala, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Itumbiara, o caso ocorreu por volta das 17h30, dentro da casa de Valdirene, no Setor Zenon Borges. O casal, que havia reatado o relacionamento havia cerca de três dias e que não tinha registros de agressões anteriores nem tampouco medida protetiva, teria tido um desentendimento no fim da tarde de domingo, momento em que o homem teria pego uma faca na cozinha e atacado a mulher.