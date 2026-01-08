Na primeira semana do ano, Goiânia já registra 64% da precipitação esperada para o mês de janeiro. Da média histórica de 247,8 milímetros (mm), a capital recebeu 158,2 mm até o fim da tarde desta quarta-feira (7). A região oeste, na medição feita no Lago das Rosas, na Cidade Jardim e em Campinas, teve o maior acumulado no período, chegando a mais de 191,8 mm de chuva na primeira localidade, onde foi registrado alagamento com a forte chuva na tarde de quarta. A previsão é de redução no volume neste fim de semana.\nA capital registrou uma forte chuva em vários pontos, com uma precipitação que chegou a 91,2 mm na região do Lago das Rosas, no Setor Oeste. A medição feita entre 14 e 18 horas também chegou a 66,4 mm no Centro de Goiânia, na região central; 53,2 mm no Setor Goiânia 2, no norte da cidade; além de 53 mm no Jardim América, na região sul. Nos outros dois setores com as maiores precipitações neste mês, a Cidade Jardim registrou 49,8 mm e o Setor Campinas, 45,6 mm. O volume em quatro horas foi o suficiente para causar transtornos.