-Vídeo da jaguatirica sendo solta (1.3328700)\nUma jaguatirica macho foi solta após mais de dois meses de tratamento no Hospital e Centro de Reabilitação de Fauna Silvestre do Distrito Federal (Hfaus). Segundo o Corpo de Bombeiros, na época, ela foi encontrada acuada e com sinais de debilidade, em um galinheiro da Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Além disso, segundo o hospital, ela apresentava ferimentos, cortes e lesões quando foi recebida. O animal será monitorado por seis meses por meio de um colar de rastreamento.\nA jaguatirica foi solta nesta sexta-feira (24) pelo Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas-DF). O vídeo publicado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) mostra o momento em que o animal foi solto pela equipe.