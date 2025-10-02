-onibus_cai_janela.mp4 (1.3319543)\nA estudante de ciências ambientais, Larissa Andrade, de 25 anos, gravou o momento em que as janelas de um ônibus da Universidade Federal de Goiás (UFG) caíram durante uma viagem campo. Segundo a estudante, o incidente aconteceu quando eles estavam retornando da cidade de Caiapônia, na região sudoeste do estado, para Goiânia. Ao POPULAR, a jovem contou que a janela já estava um pouco ‘bamba’ e quase caiu em outros momentos do passeio.\nConforme relatado pela estudante, durante o percurso de ida, o ônibus tremeu até a janela começar a sair. Assim que o motorista e o professor perceberam, eles desceram e conseguiram encaixá-la novamente. Larissa contou que foi só na volta que a janela 'despencou' e assustou a todos.\nAo POPULAR, a UFG informou, por meio de nota, que 'a estrada ser bastante acidentada gerou danos à suspensão e pneus, além de provocar o desacoplamento do vidro'. Ainda segundo a nota, a Universidade informou que enviou outro transporte para realizar o retorno dos estudantes.