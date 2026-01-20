-japones_comendo_pequi.mp4 (1.3363689)\nO pequi, conhecido por encantar muitos goianos com seu irresistível sabor e ser um dos maiores símbolos da culinária de Goiás, viralizou nas redes sociais após o asiático Rio Narita provar a iguaria. Bastou uma roída para que o jovem japonês ganhasse raízes profundas no solo vermelho do Planalto Central, transformando o turista nipônico no mais novo "embaixador" do estado. Após provar o pequi pela primeira vez, a reação foi imediata: 'Agora meu nome é Goiás', 'Sou goiano', disse o japonês.\nAo POPULAR, o jogador Peterson Aquino contou que ele e Rio Narita se tornaram amigos e ele o convidou para conhecer o Brasil. A brincadeira acabou se tornando realidade e Narita veio conhecer as terras goianas.\nEntão o nome dele é Rio por causa do Rio de Janeiro (RJ) e quando eu descobri isso, chamei ele para conhecer o país. Ele é um japonês muito diferente dos outros japoneses, e a personalidade dele é muito aberta, extrovertida, contou Peterson.