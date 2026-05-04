-Vídeo (1.3405869)\nUma cobra jararaca foi encontrada no meio da rua e mobilizou bombeiros durante resgate, em Jataí, no sudoeste de Goiás. Imagens registradas por pessoas que estavam na região mostram parte da rua interditada enquanto o Corpo de Bombeiros realizava a captura da jararaca (assista acima).\nConforme apurado pela TV Anhanguera, um motociclista relatou que se deparou com o animal e que, no momento do bote, a cobra por pouco não acertou sua perna.\nCobra Píton de mais de 3 metros filmada 'passeando' em rua é apreendida em Goiás\nCobra de mais de 2 metros é encontrada na cozinha de casa durante mudança\nDe cobras píton a jacarés, menina de 9 anos impressiona ao conviver com animais selvagens\nO caso ocorreu na noite de quinta-feira (30). Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada na Rua Tiradentes, na Vila Fátima, no município.