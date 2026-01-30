A Jardiplan Urbanização e Paisagismo, empresa de Itapetininga (SP) que seria contratada por R$ 12,3 milhões pela Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) para serviços de implantação e manutenção de sinalização viária de Goiânia, afirma que não recebeu da secretaria nenhum contrato para ser assinado. Por se tratar de adesão a uma ata de registro de preço (ARP), a legislação exige que o contrato seja assinado até, no máximo, o vencimento da ata, que, no caso, foi em 26 de janeiro de 2026.\nA SET justificava a contratação sem licitação própria com o argumento de que, atualmente, existe uma grande demanda em Goiânia por serviço de sinalização viária e que isso exigiria um “caráter de urgência e excepcionalidade”. A escolha pela Jardiplan se deu porque, segundo a pasta, a ARP que ela venceu de um pregão eletrônico realizado em 2024 pelo Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-PI) era o que apresentava a melhor proposta financeira e a empresa tem muita experiência no mercado, já tendo prestado serviço em Goiânia, inclusive.