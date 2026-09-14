-peixe_grande_rio.mp4 (1.3454188)\nUm jaú de cerca de 1,5 metro de comprimento, fisgado no início de setembro, exigiu quase uma hora de batalha para ser retirado das águas do Rio Araguaia. O peixe foi capturado pelo guia de pesca Leandro Rodrigues Ferreira, de 39 anos, na região dos cânions, no município de Baliza, no oeste de Goiás (confira o vídeo acima).\nAo POPULAR, o guia contou que o peixe foi fisgado logo no início de uma expedição de dois dias. Segundo Leandro, a retirada do jaú exigiu quase uma hora de esforço, já que as formações rochosas do leito do rio serviram de abrigo para o animal.\nDemorou quase uma hora para tirarmos aquele peixe da água, porque ele enlocou nas pedras. Como lá é só pedreira, deu um trabalho danado. O instinto do jaú é correr para as pedras e, como aquele era muito grande, teve ainda mais facilidade para correr, porque não há como segurar", explicou o guia.