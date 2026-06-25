Ex-líder religioso João de Deus (Marcelo Camargo/Agência Brasil)\nJoão Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, completou 85 anos na última semana e segue protagonizando um dos maiores escândalos religiosos da história. Famoso por realizar cirurgias espirituais, desde 2021 o ex-líder religioso cumpre pena em prisão domiciliar na cidade de Anápolis, no centro goiano, e usa tornozeleira eletrônica. A mudança de regime ocorreu devido à idade avançada e a problemas de saúde.\nSegundo o advogado de defesa, Anderson Van Gualberto de Mendonça, o estado de saúde de João de Deus é delicado e compatível com a idade. Ele já teve câncer no estômago e de pele. A defesa também disse que o cliente convive com comorbidades próprias de um paciente octogenário, mas não citou quais são elas.\nAinda de acordo com o profissional, João de Deus mora com a esposa e tem 10 filhos. Apesar da saúde debilitada, ele não tem um cuidador permanente. O ex-líder religioso recebe o auxílio da companheira para as atividades do dia a dia. Além disso, mantém acompanhamento médico regular, tudo previamente autorizado pela Justiça.