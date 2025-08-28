O influenciador João Vitor de Paiva, de 24 anos, é o primeiro aluno com síndrome de Down a se formar no curso de Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). A cerimônia ocorreu na noite desta quinta-feira (28), no Centro de Convenções da instituição.\nJoão Vitor tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e no TikTok, o que o torna um dos nomes mais influentes na luta por inclusão e diversidade. Sobre a conquista acadêmica, ele resume: “É um sonho realizado”.\nEm 2024, foi eleito o melhor influenciador brasileiro na categoria Diversidade e Inclusão do Prêmio iBest, um dos mais conceituados da internet nacional. Nas redes sociais, compartilha conteúdos que abordam o combate ao preconceito, a acessibilidade e o empoderamento.\nJovens goianos se destacam em 2024 com projetos inovadores