O joalheiro Marcelo Assad Scaff Filho entrou com uma ação na Justiça de São Paulo no ínicio deste ano contra a socialite Margareth Costa Carvalho alegando que ela não pagou 11 joias avaliadas em aproximadamente R$ 40 milhões.
Por meio de seus advogados, ela nega a acusação, afirma que os itens foram pagos e diz que o joalheiro lhe vendeu peças falsificadas.
O caso foi revelado pelo Fantástico, da TV Globo, e confirmado pela Folha de S.Paulo. A relação comercial entre Margareth e Marcelo teve início em 2016 e, de lá para cá, ele teria vendido cerca de 200 peças para a socialite.
Scaff é dono do ateliê de joias em São Paulo que leva seu sobrenome. Nas redes sociais, divulga as joias produzidas e afirma que as peças são exclusivas. Nas fotos, são estampados famosos que usam suas peças, como a apresentadora Renata Kuerten, a estilista Lethicia Bronstein e a influenciadora Silvia Braz.