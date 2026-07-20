Uma joalheria no Shopping Bougainville, no Setor Marista, em Goiânia, foi furtada e o prejuízo estimado pelos proprietários é de R$ 400 mil. O crime foi descoberto na tarde deste domingo (19), quando funcionárias chegaram para trabalhar e encontraram o estabelecimento revirado. Conforme apurado pela repórter Ludmila Rodrigues, da TV Anhanguera, os suspeitos levaram diversas peças de valor, como correntes e alianças.\nEm nota, a administração do shopping informou que o furto ocorreu em um horário em que o local estava fechado. Afirmou também que está prestando suporte ao lojista e colaborando com as autoridades para o esclarecimento do caso (leia na íntegra no final do texto).\nDe acordo com as investigações preliminares, a suspeita é de que o crime tenha sido planejado. Os suspeitos teriam entrado no shopping na noite de sábado e passado a madrugada escondidos em uma loja vizinha. Para acessar a joalheria, eles serraram o forro do teto e pularam para dentro do estabelecimento. A polícia acredita que um comparsa aguardava do lado de fora do shopping para dar apoio na fuga.