Alegre e sorridente, assim era conhecido Wallas Júnior Dourado dos Santos, de 23 anos, que morreu após levar um choque elétrico enquanto trabalhava em Arapoema, no Tocantins. O jovem morava em Iaciara, no centro goiano.
Era um garoto alegre, sorridente, gostava muito de jogar bola e era querido por todos", descreveu o irmão Werick Geovanny em entrevista ao POPULAR.
A morte de Wallas Júnior foi lamentada pela Prefeitura Municipal de Iaciara. Por meio da Secretaria Municipal de Esportes da cidade, a prefeitura ressaltou que o atleta "deixa sua história marcada pelo esporte, dedicação e companheirismo".
Um dos times de futebol de salão amador lamentou a morte do jovem nas redes sociais dizendo: "Que irradie o céu com sua alegria e pureza. Algo que não estávamos esperando, uma perda muito grande não só para o esporte, mas para a juventude em geral. Que Deus conforte toda a família e amigos", disse o A.C. Canas.