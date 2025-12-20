Um jogador de futebol amador, identificado como Clodoaldo Alves Ramos, conhecido como Esquerdinha, foi morto na madrugada deste sábado (20) em um bar no município de Buriti Alegre, no sul goiano. A informação foi confirmada pela Polícia Militar de Goiás (PMGO).\nDe acordo com a corporação, o proprietário do estabelecimento relatou que a vítima jogava sinuca quando foi atacada de forma repentina por um homem que se aproximou por trás e desferiu um golpe de faca na região do pescoço.\nA vítima chegou a ser socorrida e encaminhada a um hospital municipal, porém não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde, conforme a polícia. Segundo a PM, a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos legais.\nJogador da base do Goiás morreu após sofrer acidente de quadriciclo na fazenda de amigo