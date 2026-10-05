Paulo Henrique Gonçalves da Silva Júnior, jogador do Esporte Clube Rio Verde (Reprodução / Instagram Paulo Henrique )\nUm jogador de futebol, de 27 anos, foi preso suspeito de agredir uma jovem com quem se relacionava e de ameaçar bater na ex-namorada durante uma festa, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. As vítimas conseguiram na Justiça a concessão de medidas protetivas contra Paulo Henrique Gonçalves da Silva Júnior.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do lateral-esquerdo para que ele pudesse se posicionar. À repórter Rafaella Barros, o Esporte Clube Rio Verde, clube em que ele joga, confirmou que o jovem está detido e aguardando audiência de custódia. Em nota, disse que “está acompanhando a apuração do caso de perto e aguardando o completo esclarecimento dos fatos pelas autoridades competentes” (veja a nota completa no final da reportagem).