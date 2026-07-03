O jogador de futebol amador Miquéias Pereira, de 25 anos, morreu após um acidente de moto na GO-070, em Goianira, na região metropolitana de Goiânia. Ao POPULAR, o time Real Goianira, onde Miquéias atuava, informou que ele estava a caminho do trabalho quando caiu da moto que pilotava e bateu a cabeça. Ele foi levado de helicóptero para o Hospital Estadual Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, mas morreu na unidade. O caso deve ser investigado.\nEle foi atendido rapidamente pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o estado era muito crítico. Ele fazia parte da nossa equipe. Era um menino muito dedicado, sonhador e querido por todos nós. Uma perda gigante para todos nós", afirmou o time.\nO acidente aconteceu na quinta-feira (2) em um desvio de uma obra na entrada da cidade, segundo a secretaria de Saúde de Goianira. A pasta informou que a secretária de Saúde Aldenivia Sabino acompanhou todo o atendimento de Miquéias, desde a chegada das equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros ao local do acidente até a entrada do paciente na Sala Vermelha do Ambulatório Municipal Santos Dangoni e a transferência para o Hugol.