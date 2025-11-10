Jogador Wanderson Brandão Sousa (Divulgação/Aragoiânia Futebol Clube)\nO jogador de futebol Wanderson Brandão Sousa, de 18 anos, morreu após ser baleado acidentalmente em Aragoiânia, na Região Metropolitana de Goiânia. Ao POPULAR, o delegado André Veloso informou que o tiro foi disparado pelo irmão dele 16 anos enquanto limpava uma espingarda.\nGoleiro brasileiro morre afogado em praia fluvial de Portugal\nGoiano promessa do futebol americano morre em acidente de ônibus\nJogador morre após passar mal enquanto jogava bola em campeonato amador; vídeo\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do irmão até a última atualização desta reportagem.\nO caso aconteceu no domingo (9), no setor Sevilha Parque. De acordo com o Aragoiânia Futebol Clube, Wanderson era atleta da equipe desde 2017. Em nota divulgada nas redes sociais, o clube lamentou a morte do jogador e desejou conforto aos familiares e amigos.